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В Госдуме прокомментировали слова Гройсмана о «Северном потоке — 2»

21 мая 2019, 15:54  •  58 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» является разновидностью энергетического оружия России.
 
© nord-stream2.com
 

«Никаких неожиданностей в заявлениях Гройсмана нет. Украинская риторика в отношении «Северного потока — 2» стабильно негативная. Мы уже не раз озвучивали свою позицию о том, что проект не является политическим или экономическим оружием. Газопровод взаимовыгоден — как для европейских партнёров, так и для России. Американские же политики меньше всего думают о безопасности Европы и мыслят прагматично», — заявил Селезнёв.

Депутат также отметил, что украинская сторона всегда будет идти в повестке своих американских партнёров.

«Их интересы в энергетическом вопросе совпадают. Данный фактор — чуть ли не единственный, который позволяет оставлять повестку антироссийских санкций на плаву», — заключил он.

Ранее Гройсман на встрече с главой Минэнерго США Риком Перри выразил американской стороне признательность за поддержку в сфере энергетики.

Он также назвал проект газопровода «Северный поток — 2» разновидностью энергетического оружия России.

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