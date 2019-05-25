В Госдуме прокомментировали слова главы Генштаба ВСУ о Крыме

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслана Хомчака, который назвал Крым в 2010 году «плохим остатком СССР».

«Любой политик на Украине, даже сам Порошенко, подтвердит, что до 2014 года Крым финансировался Украиной по остаточному принципу. Из полуострова выжимали последние соки, инфраструктура не развивалась, не было никаких производств, все места отдыха были в плачевном состоянии. Само киевское руководство начиная с 1992 года чётко определило, что Крым — чужеродный элемент в системе государственного управления Украины», — сказал Водолацкий.

Депутат также отметил, что Россия на сегодняшний день вкладывает «десятки миллиардов рублей в полуостров для того, чтобы он вышел на должный уровень и стал мировым центром туризма и отдыха».

Ранее Хомчак назвал Крым «плохим остатком СССР». Он рассказал, что был в Крыму «раза три», «крайний раз в 2010 году».

По его словам, «это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.