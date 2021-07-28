В Госдуме прокомментировали слова Байдена о «проблемах» экономики России

Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал «Известиям» слова президента США Джо Байдена о «проблемах» экономики России.

Депутат заявил, что сложности в экономическом развитии есть не только у России, но и в самих США, а также в ряде государств Европы.

По его мнению, странам нужно развивать сотрудничество в экономической сфере и внешней торговле, для того чтобы сообща эти проблемы в развитии экономик преодолевать.

«Я думаю, что Байден это понимает. Просто на данном этапе есть определенная инерционность в мышлении американского истеблишмента. Они в последние годы привыкли давить и принуждать своих партнеров к каким-то выгодным Америке сделкам. Но приходит время, когда приходится садиться за стол переговоров и учитывать интересы всех государств, а не только США», — сказал парламентарий.

Байден в ходе выступления накануне заявил о «проблемах» российской экономики, но запутался в определении экономических показателей России в мировых масштабах. Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что Россия остается соперником США.

27 июля президент России Владимир Путин заявил о восстановлении ключевых секторов российской экономики после пандемии коронавируса. При этом он указал, что этот процесс сопровождается ростом инфляции, которая не столь значительна, однако выходит за целевые ориентиры.

10 июля международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом. Отмечалось, что рейтинг России отражает ее надежную макроэкономическую политику и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов.

27 июля главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат отметил, что восстановление российской экономики происходит быстрее, чем ожидалось. В представленном докладе фонда указывается, что рост ВВП России в 2021 году составит 4,4%.