В Госдуме прокомментировали ситуацию с расследованием крушения MH17

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя генерального прокурора России Николая Винниченко о том, что никаких данных, которые говорили бы о причастности российских граждан к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, не представлено.

«Всё связано с тем, что изначально, к сожалению, эта катастрофа была использована как повод для нагнетания антироссийских настроений в Европе, и наши партнёры до сих пор не отказываются от этой тактики, хотя российская сторона предоставила очень много данных, свидетельствующих о том, что к этому инциденту причастна скорее Украина. Но, учитывая, что кризис Киева выгоден определённым западным кругам и поддержан ими, они больше заинтересованы в выгораживании украинской стороны, чтобы истинные виновники не были установлены и ушли от ответственности», — считает депутат.

Ранее в Генпрокуратуре заявили об отсутствии доказательств причастности россиян к крушению MH17.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.