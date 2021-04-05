В Госдуме прокомментировали санкции Киева против Россотрудничества

Включение Украиной в санкционный список Россотрудничества выходит «за рамки понимания нормальных людей», заявил 4 апреля первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он напомнил, что миссия Россотрудничества за рубежом заключается, в частности, в проведении различных культурных мероприятий, в изучении русского языка соотечественниками и открытии русских школ.

По словам Водолацкого, украинские власти посчитали, что гуманитарная миссия Россотрудничества мешает проводить «русофобскую политику» нынешних властей.

«На сегодняшний день на Украине меняют историю Великой Отечественной войны, меняют те исторические факты совместного проживания русских и украинцев, полностью пытаются поставить всё с ног на голову», — отметил депутат в беседе с RT.

Ранее в воскресенье стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении санкций в отношении ряда российских компаний, в том числе Россотрудничества, «Волга-Днепр», предприятий оборонной и авиационной промышленности.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал ответить на шаги Киева, но не закрытием украинского культурного центра в Москве. Парламентарий подчеркнул, что «контакты между людьми, прежде всего гуманитарные, не должны страдать от идиотизма украинских властей».

В конце марта сообщалось, что СНБО Украины готов рассмотреть вопрос о запрете деятельности представительства Россотрудничества в Киеве после того, как в организации назвали Тараса Шевченко российско-украинским поэтом.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в истинности причин введения санкций против Россотрудничества.