Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы...
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
Главная / Политика

В Госдуме прокомментировали санкции Киева против Россотрудничества

05 апреля 2021, 02:35  •  26 • Политика
Включение Украиной в санкционный список Россотрудничества выходит «за рамки понимания нормальных людей», заявил 4 апреля первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Он напомнил, что миссия Россотрудничества за рубежом заключается, в частности, в проведении различных культурных мероприятий, в изучении русского языка соотечественниками и открытии русских школ.
По словам Водолацкого, украинские власти посчитали, что гуманитарная миссия Россотрудничества мешает проводить «русофобскую политику» нынешних властей.
«На сегодняшний день на Украине меняют историю Великой Отечественной войны, меняют те исторические факты совместного проживания русских и украинцев, полностью пытаются поставить всё с ног на голову», — отметил депутат в беседе с RT.
Ранее в воскресенье стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении санкций в отношении ряда российских компаний, в том числе Россотрудничества, «Волга-Днепр», предприятий оборонной и авиационной промышленности.
В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал ответить на шаги Киева, но не закрытием украинского культурного центра в Москве. Парламентарий подчеркнул, что «контакты между людьми, прежде всего гуманитарные, не должны страдать от идиотизма украинских властей».
В конце марта сообщалось, что СНБО Украины готов рассмотреть вопрос о запрете деятельности представительства Россотрудничества в Киеве после того, как в организации назвали Тараса Шевченко российско-украинским поэтом.
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в истинности причин введения санкций против Россотрудничества.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
04 апреля 2021, 21:05
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому режиму неприятен
04 апреля 2021, 21:05
Смыть США мощным цунами: Есть два реальных русских проекта
04 апреля 2021, 19:15
Зеленский принял новые антироссийские санкции
04 апреля 2021, 21:05
Дивизия США не появится: Украинский генерал развенчал миф об американской военной поддержке
04 апреля 2021, 22:55
"Больше провокаций - больше денег": Жириновский спрогнозировал, какие города будет бомбить Киев
04 апреля 2021, 21:05
Трамп объявил бойкот Coca-Cola, бейсболу и IT-технологиям: "Время настало"
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 апреля 2021, 22:55
"Больше провокаций - больше денег": Жириновский спрогнозировал, какие город...
04 апреля 2021, 22:55
США перебросили в Румынию артиллерийские ракетные комплексы HIMARS
05 апреля 2021, 00:45
Как Варшаве видится «равноправный диалог» с Москвой
05 апреля 2021, 00:45
"Украинские силы будут пытаться", но…: Топ-5 оружейных "аргументов&quo...
05 апреля 2021, 00:40
«Пришло время дать отпор»: почему Трамп призвал бойкотировать компании из-за закона о...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"
29 марта 2021, 12:55
Опять в лужу. Владимир Зеленский трижды солгал по одному поводу
03 апреля 2021, 02:55
Донбасс не будет лёгкой прогулкой: сценарий НАТО и Киева просчитан
01 апреля 2021, 03:15
Снятый с мели в Суэцком канале Ever Given вновь "застрял". Египет выдвинул условия
30 марта 2021, 08:10
Главком ВСУ заявил о подготовке к полномасштабному наступлению в Донбассе
03 апреля 2021, 02:55
Стойка шасси MH17 разбивает доводы Нидерландов: "Это очень тонкий момент" - Антипов
01 апреля 2021, 15:10
"Это не должно никого беспокоить": Москва одним фактом пресекла истерику Киева из-за Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.