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В Госдуме прокомментировали рост импорта российских товаров на Украину

23 января 2019, 21:54  •  135 • Украина
Депутат Государственной думы Валерий Гартунг в беседе с ФАН прокомментировал рост импорта российских товаров на Украину на 17% по итогам 2018 года.
 
© duma.gov.ru
 

«Как бы власти Украины ни гнули свою политику, экономика всё же берет своё», — заявил он.

По его словам, если товары выгодно покупать в России, то украинские предприятия будут покупать их в России.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что по состоянию на конец прошлого года Украина ввезла из России товаров на $7,4 млрд.

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