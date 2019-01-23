В Госдуме прокомментировали рост импорта российских товаров на Украину

Депутат Государственной думы Валерий Гартунг в беседе с ФАН прокомментировал рост импорта российских товаров на Украину на 17% по итогам 2018 года.

«Как бы власти Украины ни гнули свою политику, экономика всё же берет своё», — заявил он.

По его словам, если товары выгодно покупать в России, то украинские предприятия будут покупать их в России.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что по состоянию на конец прошлого года Украина ввезла из России товаров на $7,4 млрд.