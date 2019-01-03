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В Госдуме прокомментировали решение Украины закрыть избирательные участки в России

03 января 2019, 17:39  •  105 • Украина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который объяснил вопросом безопасности закрытие Киевом избирательных участков на территории России.
 
РИА Новости
 

«Я думаю, что истинная причина закрытия избирательных участков — опасения Порошенко проиграть выборы. Очень много украинцев проживает на территории Российской Федерации, у них здесь постоянное место работы. При этом они находятся в свободном информационном поле, то есть не лишены сообщений о реальной деятельности Порошенко и его команды. Поэтому их тяжелее зомбировать, и они, очевидно, за действующего президента голосовать не будут. Видимо, в этом и есть опасения», — считает депутат.

Он также обратил внимание, что подобные действия со стороны ЦИК Украины являются прямым нарушением прав человека.

«Задача любой государственной власти — обеспечить как можно большую явку на выборах и привлечь как можно больше избирателей, тем самым повышая законность выборов. А если ставятся искусственные барьеры, то это не только нарушает их права, но и лишает избранную власть легитимности», — сказал Морозов.

Ранее Климкин назвал вопрос безопасности главной причиной закрытия Киевом избирательных участков на территории России.

31 декабря стало известно, что ЦИК Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы в России.

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