В Госдуме прокомментировали расширение санкций против Украины

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал расширение санкций в отношении Украины.

«Конечно, печально, что приходится применять подобные меры во взаимоотношениях с братским народом. Но учитывая, что киевский режим всё более агрессивно ведёт себя по отношению к России, нарушаются права российских компаний, которые действуют на Украине, их работа практически сведена на нет, приходится применять такие ограничительные меры», — сказал он.

Морозов также отметил, что в межгосударственных отношениях принята практика зеркального реагирования на введение недружественных мер.

«В данном случае очевидно, что не мы начали эту практику и лишь отвечаем на недружественную политику, которую проводит нынешнее руководство Украины в отношении нашей страны», — заключил парламентарий.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о расширении санкций в отношении Украины.