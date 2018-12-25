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В Госдуме прокомментировали расширение санкций против Украины
25 декабря 2018, 15:54 • 55 • Украина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал расширение санкций в отношении Украины.
РИА Новости
«Конечно, печально, что приходится применять подобные меры во взаимоотношениях с братским народом. Но учитывая, что киевский режим всё более агрессивно ведёт себя по отношению к России, нарушаются права российских компаний, которые действуют на Украине, их работа практически сведена на нет, приходится применять такие ограничительные меры», — сказал он.
Морозов также отметил, что в межгосударственных отношениях принята практика зеркального реагирования на введение недружественных мер.
«В данном случае очевидно, что не мы начали эту практику и лишь отвечаем на недружественную политику, которую проводит нынешнее руководство Украины в отношении нашей страны», — заключил парламентарий.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о расширении санкций в отношении Украины.
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