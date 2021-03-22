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В Госдуме прокомментировали просьбы Украины ужесточить санкции против РФ

22 марта 2021, 19:35  •  118 • Политика
На призывы Украины к Евросоюзу и другим странам ввести новые санкции против России не стоит обращать пристального внимания. Об этом в понедельник, 22 марта, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«Каждый день какой-нибудь чиновник на Украине просит ввести санкции. Лучше пусть они откажутся от российских поставок газа, нефти и всего остального. Вот и будут им санкции. Поэтому пусть и не мечтают. Кроме того, эти меры потом сказываются на них же самих, на Украине. Но они этого даже понять не могут», ― пояснил он.
Также Калашников подчеркнул, что в адрес России уже были приняты всевозможные ограничения, поэтому в настоящее время уже не существует таких мер, которые можно было бы ввести в отношении Москвы.
Ранее в этот день стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявил, что Киев считает необходимым ужесточение и расширение Евросоюзом (ЕС) пакета санкций в отношении Москвы. Председатель украинского правительства назвал санкции эффективным рычагом давления.
В свою очередь первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что утверждение советом ЕС новых санкций против 11 человек, в том числе из России, только ухудшает отношения между РФ и Евросоюзом, которые и так требуют «перезагрузки».
Он выразил сожаление в связи с тем, что пример США использовать санкции «по любому поводу и без повода» становится заразительным, а также в связи с тем, что Европа встала на санкционный путь, который, по словам сенатора, доказал свою полную бесперспективность.
22 марта Евросоюз ввел санкции в отношении 11 лиц и четырех организаций из разных стран. Причиной ввода санкций названы нарушения прав человека в Китае, КНДР, Ливии, Южном Судане, Эритрее и России.
Так, в санкционный список попали два россиянина. Им запрещен въезд в страны сообщества, а их банковские счета в случае обнаружения там будут заморожены. Лицам и организациям в ЕС запрещено прямо или косвенно финансировать фигурантов списка.

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