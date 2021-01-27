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В Госдуме прокомментировали продление договора СНВ-3

27 января 2021, 14:05  •  56 • Политика
Продление договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) позволит сдерживать гонку вооружений и не провоцировать другие страны к увеличению военных бюджетов. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в разговоре с «РИА Новости» в среду, 27 января.
Он назвал продление действия СНВ-3 на пять лет на существующих условиях «большим шагом навстречу стабилизации ситуации в сфере стратегической безопасности».
«Ограничения и предельно допустимые уровни вооружения, подходящего под действие Договора СНВ-3, позволят сдерживать гонку вооружений и не провоцировать другие страны к увеличению военных бюджетов», — заявил Железняк.
Он отметил, что сохранение мира и глобальная безопасность сегодня зависят в первую очередь от того, насколько крупнейшие государства смогут поддерживать конструктивный диалог и нести совместную ответственность за будущее.
Депутат напомнил, что Россия не раз заявляла, что ДСНВ «является фактически последним рубежом, способным контролировать рост ядерных арсеналов». Железняк назвал «огромной заслугой» российской дипломатии и лично президента России то, что ракетно-ядерный паритет между Москвой и Вашингтоном «сохранится в интересах мира и безопасности».
«Продление действия договора способно заложить основу для повышения доверия и развития диалога между Россией и США, в отношениях которых накопилось много неразрешенных вопросов», — сказал он.
Железняк указал, что после продления договора, можно будет в рабочем режиме обсуждать совершенствование документа, чтобы он полностью отвечал требованиям времени и международной ситуации.
Ранее в среду думский комитет по обороне одобрил законопроект о продлении ДСНВ на пять лет.
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что Россия надеется использовать этот срок для развертывания с США углубленного и интенсивного диалога о будущем контроля над вооружениями. Он также выразил надежду, что, несмотря на трудности отношений Москвы с Вашингтоном, в данной области странам удастся продвинуться вперед.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин приветствует продление ДСНВ российской и американской сторонами.
«Китай приветствует договоренность России и США продлить договор СНВ-3», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.
Лицзянь считает. что это укрепит стратегическую стабильность, мир и безопасность, пишет «Газета.ру».
В июне 2020 года в Госдепе заявляли о готовности к продлению договора на определенных условиях, среди которых привлечение в данное соглашение Китая.
26 января 2021 года российский лидер Владимир Путин провел первый телефонный разговор сновым президентом США Джо Байденом. Во время беседы они обсудили достижения в вопросе продления СНВ-3 и другие вопросы. Путин поздравил своего американского коллегу с началом работы на президентском посту.
Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Новый проект закона о продлении договора предусматривает его продление на пять лет — до февраля 2026 года.

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