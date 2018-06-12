В Госдуме прокомментировали призыв украинского журналиста ограничить транспортное сообщение с Россией

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал идею украинского журналиста Мирослава Гая ограничить транспортное сообщение между Украиной и Россией.

«И если бы некто Мирослав Гай знал цены на билеты на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России, то он вряд ли бы предлагал такие глупости. Потому что Украина сегодня является настолько «процветающим» государством, что никому, кроме депутатов Верховной рады и олигархов, не по карману посещение подобных спортивных мероприятий», — отметил Милонов.

Как считает депутат, если Киев действительно решится остановить прямое автобусное и железнодорожное сообщение с Россией, то это в очередной раз ударит по населению Украины.

Милонов пояснил, что большинство украинцев ездят в Россию не для посещения зрелищных мероприятий, а чтобы найти хоть какую-то работу.

Ранее сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева в беседе с НСН оценила слова президента Украины Петра Порошенко о скором поднятии украинского флага над городом.