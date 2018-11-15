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В Госдуме прокомментировали призыв МИД Германии к Киеву закрыть сайт «Миротворец»

15 ноября 2018, 16:54  •  85 • Украина
Член комитета Государственной думы Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление МИД Германии, в котором ведомство призвало Украину закрыть сайт «Миротворец».
 
РИА Новости
 

«Мы давно требовали закрыть этот сайт — «Миротворец», — сказал депутат.

По его словам, опасность данного ресурса очевидна.

Со своей стороны, депутат Госдумы Андрей Красов в беседе с Inforeactor отметил, что киевские политики не смогли простить бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера за слова в адрес Крыма.

«Каждый гражданин имеет право высказывать своё мнение. В том числе и свои мысли относительно принадлежности Крымского полуострова. В Киеве это понять не могут», — добавил Красов.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление МИД Германии.

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