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В Госдуме прокомментировали призыв МИД Германии к Киеву закрыть сайт «Миротворец»
15 ноября 2018, 16:54 • 85 • Украина
Член комитета Государственной думы Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление МИД Германии, в котором ведомство призвало Украину закрыть сайт «Миротворец».
РИА Новости
«Мы давно требовали закрыть этот сайт — «Миротворец», — сказал депутат.
По его словам, опасность данного ресурса очевидна.
Со своей стороны, депутат Госдумы Андрей Красов в беседе с Inforeactor отметил, что киевские политики не смогли простить бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера за слова в адрес Крыма.
«Каждый гражданин имеет право высказывать своё мнение. В том числе и свои мысли относительно принадлежности Крымского полуострова. В Киеве это понять не могут», — добавил Красов.
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление МИД Германии.
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