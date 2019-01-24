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В Госдуме прокомментировали принятие ПАСЕ резолюции по Керченскому проливу
24 января 2019, 17:24 • 137 • Украина
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции по ситуации в Керченском проливе.
РИА Новости
«Исключение термина «военнопленные» из итоговой редакции резолюции стало достаточно болезненным для Украины шагом. Несмотря на ангажированность ПАСЕ и зависимость этой организации от «хотелок» США, даже тут понимают, что «война» идёт только в голове украинских политиков и дипломатов и суета, которую создаёт официальный Киев, раздражает Запад. Все украинские СМИ ждали «жёсткой» резолюции по ситуации, а получили очередной список «важнейших планов ПАСЕ», которые никогда не будут реализованы», — сказал он.
По словам депутата, все резолюции, которые инициирует Украина, «похожи друг на друга, меняются только даты и вводная часть, остальное копируется из предыдущих решений ПАСЕ без изменений, всё равно их никто не читает».
«Да и в целом документ составлен очень нейтрально и не содержит в себе никаких жёстких формулировок. Видимо, принятие резолюции было единственным способом избавиться от назойливых украинских делегатов и перейти к рассмотрению действительно важных вопросов», — заключил Белик.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе.
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