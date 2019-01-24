В Госдуме прокомментировали принятие ПАСЕ резолюции по Керченскому проливу

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции по ситуации в Керченском проливе.

«Исключение термина «военнопленные» из итоговой редакции резолюции стало достаточно болезненным для Украины шагом. Несмотря на ангажированность ПАСЕ и зависимость этой организации от «хотелок» США, даже тут понимают, что «война» идёт только в голове украинских политиков и дипломатов и суета, которую создаёт официальный Киев, раздражает Запад. Все украинские СМИ ждали «жёсткой» резолюции по ситуации, а получили очередной список «важнейших планов ПАСЕ», которые никогда не будут реализованы», — сказал он.

По словам депутата, все резолюции, которые инициирует Украина, «похожи друг на друга, меняются только даты и вводная часть, остальное копируется из предыдущих решений ПАСЕ без изменений, всё равно их никто не читает».

«Да и в целом документ составлен очень нейтрально и не содержит в себе никаких жёстких формулировок. Видимо, принятие резолюции было единственным способом избавиться от назойливых украинских делегатов и перейти к рассмотрению действительно важных вопросов», — заключил Белик.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе.