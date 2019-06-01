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В Госдуме прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон

01 июня 2019, 15:09  •  111 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента США Дональда Трампа пригласить своего украинского коллегу Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.
 
Reuters
 

«Я думаю, никакой сенсации на встрече не будет... Американскому президенту не придётся тщательно готовиться к ней, нужно лишь придумать новые санкции и открыть кошелёк», — сказал Бальбек.

Он отметил, что «это будет представлено на пресс-подходе как великое событие в поддержку «украинского» Крыма и Донбасса».

Ранее Трамп пригласил Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.

Также отмечается, что Зеленский поблагодарил США «за последовательную поддержку территориальной целостности Украины».

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