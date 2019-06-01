|
В Госдуме прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон
01 июня 2019, 15:09 • 111 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента США Дональда Трампа пригласить своего украинского коллегу Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.
Reuters
«Я думаю, никакой сенсации на встрече не будет... Американскому президенту не придётся тщательно готовиться к ней, нужно лишь придумать новые санкции и открыть кошелёк», — сказал Бальбек.
Он отметил, что «это будет представлено на пресс-подходе как великое событие в поддержку «украинского» Крыма и Донбасса».
Ранее Трамп пригласил Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.
Также отмечается, что Зеленский поблагодарил США «за последовательную поддержку территориальной целостности Украины».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2019, 23:09
|
28 мая 2019, 17:09
|
31 мая 2019, 06:54
|
27 мая 2019, 11:39
|
29 мая 2019, 12:39
|
26 мая 2019, 00:09
|
26 мая 2019, 13:09