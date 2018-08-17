Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вводите санкции против России - ройте две могилы»: Политолог предостерег США от...
"Известия": Путин и Эрдоган могут провести отдельные переговоры на саммите в Тег...
Как Порошенко решит: Эксперт назвал вероятный план транспортного разрыва между У...
Автобус с детьми столкнулся с грузовиком во Франции: Двое из девяти пострадавших...
Главная / Украина

В Госдуме прокомментировали предложение депутата Рады ввести визовый режим с Россией

17 августа 2018, 12:09  •  61 • Украина
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Верховной рады Украины Юрия Чижмаря ввести визовый режим с Россией.
 
© Евгений Биятов РИА Новости
 

По мнению Свищёва, нельзя исключить, что подобное высказывание было сделано в связи с приближением парламентских выборов в стране.

«Гонка предвыборная началась. Сейчас мы с вами много чего услышим и увидим. В украинском парламенте и во власти люди неспокойные. Они будут проводить всевозможные акции не только слов, но и действий, чтобы обратить на себя внимание», — сказал он.

При этом Свищёв выразил надежду, что «здравый разум победит и руководство Украины не допустит таких мер», поскольку в случае введения визового режима фактически «они выстрелят себе в ногу».

«Все прекрасно понимают, что миллионы украинцев сейчас работают на территории России. Для них это важно. И если, например, кто-то считает, что эти потоки перенаправляются в Европу, то они ошибаются. В Европе нет мест для такого количества работников. Украинцам не готовы предоставить рабочие места и обеспечить семьи людей, которые сейчас работают на территории России. Промышленность и экономика Украины на низком уровне, поэтому это будет социальный взрыв. Ни Порошенко, ни новой власти это не нужно», — отметил парламентарий.

Ранее в Раде выступили за введение визового режима с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

61
Источник
Похожие новости
17 августа 2018, 12:09
Украинский министр рассказал о пользе прекращения ж/д сообщения с Россией
16 августа 2018, 13:24
Эксперт связал с выборами заявление украинского генерала о разрыве отношений с Россией
16 августа 2018, 13:24
Трое российских писателей включены в чёрный список Украины

16 августа 2018, 16:39
Военный эксперт объяснил заявление Киева о захвате новых территорий в Донбассе
16 августа 2018, 19:54
Жданов назвал патриотичными действия игрока ПАОК, показавшего щитки с флагом Украины после матча со «Спартаком»
16 августа 2018, 16:39
Порошенко и Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с Сенцовым
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
10 августа 2018, 12:54
Украинская армия взорвала «скорую помощь» с медиками на Донбассе
11 августа 2018, 18:09
На Украине отказываются признавать отдыхающих в Крыму
12 августа 2018, 16:39
На Украине признали, что страна рискует потерять государственность
11 августа 2018, 03:39
Почему на "процветающем" Западе работающие люди бомжуют? (Руслан Осташко)
14 августа 2018, 09:09
Как правильно бить американцев контрсанкциями
13 августа 2018, 20:39
Саакашвили рассказал о порнозаработке президента Украины Порошенко
13 августа 2018, 08:54
Пограничники изъяли оружие у прибывшей в Крым гражданки Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.