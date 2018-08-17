В Госдуме прокомментировали предложение депутата Рады ввести визовый режим с Россией

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Верховной рады Украины Юрия Чижмаря ввести визовый режим с Россией.

По мнению Свищёва, нельзя исключить, что подобное высказывание было сделано в связи с приближением парламентских выборов в стране.

«Гонка предвыборная началась. Сейчас мы с вами много чего услышим и увидим. В украинском парламенте и во власти люди неспокойные. Они будут проводить всевозможные акции не только слов, но и действий, чтобы обратить на себя внимание», — сказал он.

При этом Свищёв выразил надежду, что «здравый разум победит и руководство Украины не допустит таких мер», поскольку в случае введения визового режима фактически «они выстрелят себе в ногу».

«Все прекрасно понимают, что миллионы украинцев сейчас работают на территории России. Для них это важно. И если, например, кто-то считает, что эти потоки перенаправляются в Европу, то они ошибаются. В Европе нет мест для такого количества работников. Украинцам не готовы предоставить рабочие места и обеспечить семьи людей, которые сейчас работают на территории России. Промышленность и экономика Украины на низком уровне, поэтому это будет социальный взрыв. Ни Порошенко, ни новой власти это не нужно», — отметил парламентарий.

Ранее в Раде выступили за введение визового режима с Россией.