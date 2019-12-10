В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.

«Политика США по поводу проекта «Северный поток — 2» претендует на явное нарушение суверенитета ЕС в целом и Германии в частности. И очень важно, чтобы эта вещь была очевидна всем в Европе. Очень немногие политики и представители бизнес-сферы готовы об этом честно говорить», — заявил Новиков.

Парламентарий заметил, что такие голоса должны помочь представителям Германии сформировать объективную оценку происходящего между США, Европой и Россией.

Ранее в Восточном комитете немецкой экономики заявили о том, что санкции против «Северного потока — 2» направлены против суверенитета ЕС и ставят под вопрос достижение договорённостей по итогам саммита «нормандской четвёрки» по Украине.