В Госдуме прокомментировали поддержку принципа «одного Китая»

Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в поддержку принципа «одного Китая» не приведет к изменениям отношений с Тайванем. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это не приведет к разрыву отношений между Россией и Тайванем. Дело в том, что мы придерживаемся определенной политики отношений с Китаем, отношений с Тайванем, и политика нисколько, ни на один шаг не менялась и не меняется на протяжении многих лет. Если Китай последовательно заявляет об «одном Китае», и мы тоже это много лет слышим, однако это никогда не давало нам повод проводить некую конфронтационную работу ни против Китая, ни против Тайваня», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Чепа отметил, что заявление Си Цзиньпина об «одном Китае» — это перспективные планы объединения китайского народа. Он подчеркнул, что это не означает, что кто-то провоцирует определенные действия со стороны Китая.

Ранее в этот день Тайвань выразил протест и осудил совместное заявление России и Китая, принятое лидерами двух государств, в котором Москва выступает в поддержку принципа «одного Китая» и против независимости острова.

Во внешнеполитическом ведомстве Тайваня подчеркнули, что «Тайвань и КНР не подчиняются друг другу, и правительство КНР никогда не управляло им».

4 февраля Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии международных отношений. В заявлении также говорится о намерении Москвы и Пекина противостоять вмешательству извне во внутренние дела суверенных стран.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.