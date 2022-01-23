В Госдуме прокомментировали планы Запада по «нейтрализации» Калининграда

Калининград — это «лакомый кусочек» для Запада, но планы по его завоеванию остаются фантазиями. Об этом сообщил в воскресенье, 23 января, заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Таким образом он прокомментировал заявление аналитика Лексингтонского института США Сары Уайт, согласно которому Запад якобы может «нейтрализовать» Калининград в случае вооруженного конфликта с Россией.

«Калининград — лакомый кусочек для стран блока НАТО, потому что существует как обособленная территория нашей страны и прямое соединение с Россией возможно только по воздуху. Отсюда и рождаются невероятные фантазии в головах экспертов», — подчеркнул Швыткин, слова которого приводит НСН.

Он также обратил внимание на то, что подобные планы нужны Западу, в частности для лоббирования интересов военно-промышленного комплекса США и других стран НАТО.

Ранее, 14 января, шведские военные сообщили о наращивании видимой деятельности на острове Готланд в Балтийском море из-за напряженности в отношениях между НАТО и Россией. Готланд — самый большой остров Швеции, имеет стратегическое значение и находится примерно в 330 км от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.

Спустя день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода каких-либо вооружений с территории Калининградской области. Эта территория принадлежит РФ, напомнил он.

Вместе с тем в декабре 2021 года шведский политолог и почетный профессор Университета Умео Пэр Саландер сообщил, что Запад выдумал «российскую угрозу» с целью мотивировать постепенную интеграцию Швеции с НАТО и Соединенными Штатами. По словам ученого, проанализировав недавние заявления шведских политиков и их реальные действия на международной арене, можно сделать лишь один вывод — о «длинной руке» Вашингтона в Северной Европе.