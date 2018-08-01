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В Госдуме прокомментировали планы Порошенко подать иск против России

01 августа 2018, 15:54  •  118 • Украина
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов в беседе с ФАН прокомментировал планы президента Украины Петра Порошенко подать иск против России за «нанесённый ущерб в Донбассе».
 
РИА Новости
 

По словам Шаргунова, Порошенко пытается создавать нелепые информационные поводы в преддверии президентских выборов 2019 года.

Как считает депутат, в условиях абсолютной экономической разрухи и политической неразберихи украинскому президенту остаётся только снова и снова отвлекать внимание жителей страны.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Порошенко о том, что ЕС принял решение ввести индивидуальные санкции в отношении шести человек из-за строительства Крымского моста.

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