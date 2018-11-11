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В Госдуме прокомментировали план Киева о декоммунизации полуострова

11 ноября 2018, 21:54  •  32 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT раскритиковал заявление главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича о необходимости «быстрой и решительной» декоммунизации полуострова.
 
РИА Новости
 

«Какие-либо решения о переименовании населённых пунктов в Крыму может принять только население полуострова, а не попавшийся за руку на историческом подлоге Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. Этот псевдоисторик в 2009 году выставил в Севастопольском музее голодомора при местном СБУ американские фотографии времён Великой депрессии как фотохронику украинского голодомора. И вот такие «дети лейтенанта Шмидта» собираются Крыму исторические названия вернуть?» — сказал он.

Бальбек также предположил, что, вероятно, Вятровичу «хочется войти в украинскую историю в когорте декоммунизаторов», а поскольку Крым воссоединился с Россией, то «для него нет препятствий в бумаготворчестве и заявлениях «космического масштаба».

«Сегодняшние названия крымских объектов устраивают население, и в услугах «исторических топ-менеджеров» нет необходимости. В Крыму ни декоммунизации, ни украинизации, ни пана Вятровича не будет», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Вятрович рассказал, что планы переименования объектов в Крыму уже подготовлены и утверждены в Верховной раде.

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