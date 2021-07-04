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В Госдуме прокомментировали новую стратегию нацбезопасности

04 июля 2021, 08:55  •  201 • Политика
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в субботу, 3 июля, высказал мнение, что стратегия национальной безопасности России содержит четкие ориентиры для исполнительной и законодательной власти, а также институтов гражданского общества.
Он отметил, что «в целом стратегия демонстрирует мирный характер нашего государства» и готовность сотрудничать со своими соседями. Однако при этом в ней говорится, что «для защиты суверенитета, обеспечения обороны и безопасности России будет сделано всё необходимое».
По словам депутата, стратегия национальной безопасности содержит все ориентиры для власти для достижения национальных целей и безопасного развития страны и повышения качества жизни и благосостояния ее граждан.
Ранее в этот же день член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько, комментируя стратегию нацбезопасности заявил, что попытки западных стран «взорвать» Россию изнутри с помощью информационных атак, дезинформации и попыток манипулировать массовым сознанием — это одна из основных угроз национальной безопасности РФ.
3 июля президент России Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности страны.
Согласно документу, высшим приоритетом определено сбережение народа России. Кроме того, подчеркивается стремление РФ к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности государства.
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