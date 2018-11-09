В Госдуме прокомментировали недовольство ЕС темпами борьбы с коррупцией на Украине

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в разговоре с RT заявление Евросоюза о том, что темп проведения Киевом реформ в судебной сфере и в области борьбы с коррупцией на Украине недостаточно быстрый.

«В Европейском союзе говорят, что недовольны темпами того, как Украина борется с коррупцией, хотя они изначально знали, что никакого другого результата не будет. Но и не реагировать они не могут, потому что гражданское общество Евросоюза замечает, каким образом действует нынешняя власть Украины. Видит, что коррупция набирает обороты, а действующая власть не может изменить ситуацию», — сказал Шхагошев.

Он также назвал стратегической ошибкой тот факт, что Евросоюз прямо не может сказать, что «при нынешней власти изменений не будет, а просто отмечает недостатки».

По мнению депутата, следующим шагом со стороны ЕС «будет признание того, что украинская власть... не может ничего изменить».

Ранее в ЕС заявили, что не удовлетворены ходом реформ в судебной сфере и в области борьбы с коррупцией на Украине.