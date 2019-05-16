В Госдуме прокомментировали назначение даты инаугурации Зеленского

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение Верховной рады Украины назначить инаугурацию избранного главы государства Владимира Зеленского на 20 мая.

«20 мая 73% граждан Украины, которые голосовали за Зеленского, наконец-то получат настоящего действующего проукраинского президента. Исходя из этого Владимир Зеленский начнёт формировать свою команду, и, я думаю, многие его обещания будут исполнены», — сказал он.

По словам Водолацкого, избранному президенту страна достаётся в очень непростой экономической ситуации.

«Сейчас на Украину, как коршуны, слетаются различные советчики, надеясь, что Зеленским можно будет легко манипулировать. Но я думаю, что они ошибаются. У избранного президента есть своя особая харизма, он принесёт пользу украинскому народу и наведёт порядок в стране», — заключил депутат.

Ранее Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.

Соответствующее решение поддержали 315 парламентариев.