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В Госдуме прокомментировали назначение даты инаугурации Зеленского
16 мая 2019, 12:24 • 233 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение Верховной рады Украины назначить инаугурацию избранного главы государства Владимира Зеленского на 20 мая.
Reuters
«20 мая 73% граждан Украины, которые голосовали за Зеленского, наконец-то получат настоящего действующего проукраинского президента. Исходя из этого Владимир Зеленский начнёт формировать свою команду, и, я думаю, многие его обещания будут исполнены», — сказал он.
По словам Водолацкого, избранному президенту страна достаётся в очень непростой экономической ситуации.
«Сейчас на Украину, как коршуны, слетаются различные советчики, надеясь, что Зеленским можно будет легко манипулировать. Но я думаю, что они ошибаются. У избранного президента есть своя особая харизма, он принесёт пользу украинскому народу и наведёт порядок в стране», — заключил депутат.
Ранее Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.
Соответствующее решение поддержали 315 парламентариев.
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