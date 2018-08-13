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В Госдуме прокомментировали критику депутатом Рабиновичем лозунга «Слава Украине!»

13 августа 2018, 13:54  •  151 • Украина
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал критику депутата Верховной рады Вадима Рабиновича по отношению к лозунгу «Cлава Украине!».
 
© Global Look Press
 

«Всё зависит от восприятия человека. Это же лозунг патриотизма: новый лозунг, новые условия, новая жизнь. Нравится людям, что творится вокруг, они будут это хвалить»,  считает Чепа.

Он также отметил, что подобного рода заявления связаны с началом предвыборной кампании на Украине, и они будут звучать всё чаще.  

«Конечно, всё это связано не с лозунгом, а с тем, что каждый сейчас будет стремиться говорить, что стране нужны перемены, что нужно что-то менять и в экономическом, и в политическом (аспекте.  RT). Это выборная риторика, и она есть в каждой стране», — подчеркнул депутат.

Ранее депутат Рады Вадим Рабинович подверг сомнению лозунг «Слава Украине!».

Украинский лидер Пётр Порошенко поручил законодательно закрепить воинское приветствие «Слава Украине!» и «Героям слава!» вместо военного приветствия в ВСУ советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!».

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