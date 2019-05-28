В Госдуме прокомментировали итоги выборов в Европарламент

Снижение популярности двух ведущих европейских партий по итогам выборов в Европарламент связано с тем, что они не могут справиться с современными вызовами, которые стоят перед Европой, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

В европейских странах с 23 по 26 мая прошли выборы в Европарламент — законодательный и представительный орган Евросоюза. Прошедшие выборы в новый состав Европарламента сформируют расклад сил в европейских структурах на следующие пять лет.

По предварительным результатам, христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП) и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (ПАСД) сохранили первое и второе места по числу мандатов. Однако впервые за четверть века они потеряли суммарное большинство кресел в 751-местном парламенте.

Перед Европой остро стоит миграционный кризис, экономический кризис, трудности во взаимоотношениях с Америкой и Россией, перечислил проблемы Евросоюза депутат Морозов.

Многие граждане ЕС также не поддерживают санкционную политику Европейского союза, считает депутат.

В европейском обществе существует запрос на более решительные действия со стороны политиков, особенно в сфере миграции, подчеркнул парламентарий.

«Поэтому растет популярность правых партий, патриотически настроенных на защиту интересов коренных жителей Европы, европейцев от нашествия так называемых новых варваров», — сказал депутат Госдумы.

По его мнению, пока политику в сфере миграции коренным образом не изменят, популярность правых партий продолжит расти.

Ранее представитель ЕП рассказал журналистам, что в среднем по ЕС явка на выборы составила 51%, это рекордный показатель за последние годы.

Европарламент — законодательный и представительный орган Евросоюза, избираемый гражданами стран-членов ЕС напрямую.