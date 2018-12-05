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В Госдуме прокомментировали идею наказывать за «пропаганду русского мира» на Украине

05 декабря 2018, 11:24  •  110 • Украина
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT предложение советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка ввести уголовную ответственность за «пропаганду русского мира» и отрицание «российской агрессии».
 
РИА Новости
 

«Сегодня на Украине для каждого политика, чтобы попасть в модный мейнстрим, нужно быть нацистом. И Россия как образ врага лучше всего подходит на эту роль, поэтому бьются в припадках, доказывая свою верность президенту, его многочисленные советники. Все и стремятся воспользоваться этим шансом. Сегодня на Украине — время невежд, которые не знают ни юриспруденции, ни истории, и родство всё позабыли», — отметил Бальбек.

Ранее Шкиряк в эфире телеканала «Прямой» предложил ввести уголовную ответственность за «пропаганду русского мира» и отрицание «российской агрессии».

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