В Госдуме прокомментировали идею наказывать за «пропаганду русского мира» на Украине

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT предложение советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка ввести уголовную ответственность за «пропаганду русского мира» и отрицание «российской агрессии».

«Сегодня на Украине для каждого политика, чтобы попасть в модный мейнстрим, нужно быть нацистом. И Россия как образ врага лучше всего подходит на эту роль, поэтому бьются в припадках, доказывая свою верность президенту, его многочисленные советники. Все и стремятся воспользоваться этим шансом. Сегодня на Украине — время невежд, которые не знают ни юриспруденции, ни истории, и родство всё позабыли», — отметил Бальбек.

Ранее Шкиряк в эфире телеканала «Прямой» предложил ввести уголовную ответственность за «пропаганду русского мира» и отрицание «российской агрессии».