Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
Мы один народ: Лукашенко не признает Крым, белорусы выступили против
"Нет, это не Россия": Берлинский полицейский бросил на землю женщину у...
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовик...
Главная / Политика

В Госдуме призвали Зеленского не выдавать себя за крымчанина

04 августа 2021, 03:50  •  124 • Политика
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать лить крокодильи слезы по Крыму и выдавать себя за крымчанина.
«Хватит уже Зеленскому лить крокодильи слезы и рассказывать, как он любит Крым, и выдавать себя за крымчанина. Он крымчанином не был и никогда не станет. Мы этого никогда не позволим», — цитирует Шеремета «РИА Новости».
По его словам, жители полуострова не верят украинской власти и помнят устроенные «блокады и диверсии».
«Цену их пламенной любви знает не только Крым, но и Донбасс. И мы этого никогда не забудем и не простим. Крым всегда был русским и останется таковым до конца», — сказал депутат.
Ранее в этот день Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Крым якобы никогда не будет русской территорией и россияне не будут любить этот край так, как украинцы. При этом он вспомнил о своем детстве, проведенном на полуострове.
«Они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет российской территорией», — подчеркнул он.
В «Оппозиционной платформе — За жизнь» слова Зеленского о любви к Крыму назвали «циничным пиаром». Слова Зеленского о преодолении раскола в украинском обществе и объединении страны кардинально расходятся с его реальными действиями, например, такими, как блокировка подачи пресной воды на полуостров, указали украинские депутаты.
Российский сенатор Алексей Пушков назвал заявление Зеленского не менее смешным, чем «его собственные прежние юморески». По словам сенатора, Киев всегда негативно относился к республике из-за пророссийских настроений ее жителей.
В свою очередь глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук счел, что украинский президент, делая заявления о принадлежности Крыма, стремится разжечь на полуострове межнациональный конфликт и демонстрирует свое дремучее историческое невежество.
Киев не перестает делать заявления о возвращении Крыма. Так, накануне министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы рано или поздно дождется возвращения Крыма в состав Украины, и пригрозил России «камнями с неба».
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что голосование прошло в соответствии с международным правом и этот вопрос закрыт окончательно.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






124
Источник
Похожие новости
04 августа 2021, 03:50
Гибель белорусского оппозиционера обернулась для Украины контролем от США
04 августа 2021, 02:00
Сенаторы потребовали отставки Куомо, не поверив его оправданиям
04 августа 2021, 02:00
Разнюхивал для НАТО? Эстонский консул провалил поручение по Русскому Северу - Кнутов
04 августа 2021, 03:50
"Мы на весь мир заявляем": Политолог объяснил, зачем Крыму иски против Киева за пять блокад
04 августа 2021, 02:00
В США расхвалили русскую новинку: Т-14 "Армата" способен противостоять любому танку НАТО
04 августа 2021, 03:50
Слуцкий прокомментировал требования США к российским дипломатам из-за виз
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 августа 2021, 03:50
Гибель белорусского оппозиционера обернулась для Украины контролем от США
04 августа 2021, 02:00
Самому молодому премьеру мира пришлось отчитываться за завтраки
04 августа 2021, 02:00
Сенаторы потребовали отставки Куомо, не поверив его оправданиям
04 августа 2021, 02:00
Разнюхивал для НАТО? Эстонский консул провалил поручение по Русскому Северу - Кнутов
04 августа 2021, 03:50
"Мы на весь мир заявляем": Политолог объяснил, зачем Крыму иски против Киев...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июля 2021, 09:35
Голландцы нашли "ценных свидетелей по делу "Боинга": кот уже убит
30 июля 2021, 03:45
"Света, подожди!" Как на самом деле прошла встреча Байдена и Тихановской
02 августа 2021, 17:00
«Ещё плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада»
31 июля 2021, 23:45
Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС
01 августа 2021, 09:50
Борцов с Россией лишили денег
31 июля 2021, 15:30
Депутат оскорбил православный храм. Народ отреагировал мгновенно
31 июля 2021, 10:55
Что нашло «Аненербе» на Кольском полуострове. Аномальные Хроники, июль 2021
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.