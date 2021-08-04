В Госдуме призвали Зеленского не выдавать себя за крымчанина

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать лить крокодильи слезы по Крыму и выдавать себя за крымчанина.

«Хватит уже Зеленскому лить крокодильи слезы и рассказывать, как он любит Крым, и выдавать себя за крымчанина. Он крымчанином не был и никогда не станет. Мы этого никогда не позволим», — цитирует Шеремета «РИА Новости».

По его словам, жители полуострова не верят украинской власти и помнят устроенные «блокады и диверсии».

«Цену их пламенной любви знает не только Крым, но и Донбасс. И мы этого никогда не забудем и не простим. Крым всегда был русским и останется таковым до конца», — сказал депутат.

Ранее в этот день Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Крым якобы никогда не будет русской территорией и россияне не будут любить этот край так, как украинцы. При этом он вспомнил о своем детстве, проведенном на полуострове.

«Они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет российской территорией», — подчеркнул он.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» слова Зеленского о любви к Крыму назвали «циничным пиаром». Слова Зеленского о преодолении раскола в украинском обществе и объединении страны кардинально расходятся с его реальными действиями, например, такими, как блокировка подачи пресной воды на полуостров, указали украинские депутаты.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал заявление Зеленского не менее смешным, чем «его собственные прежние юморески». По словам сенатора, Киев всегда негативно относился к республике из-за пророссийских настроений ее жителей.

В свою очередь глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук счел, что украинский президент, делая заявления о принадлежности Крыма, стремится разжечь на полуострове межнациональный конфликт и демонстрирует свое дремучее историческое невежество.

Киев не перестает делать заявления о возвращении Крыма. Так, накануне министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы рано или поздно дождется возвращения Крыма в состав Украины, и пригрозил России «камнями с неба».

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что голосование прошло в соответствии с международным правом и этот вопрос закрыт окончательно.