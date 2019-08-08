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В Госдуме призвали Зеленского избавить крымчан от неискренней «заботы»

08 августа 2019, 21:24  •  60 • Политика
Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал президента Украины Владимира Зеленского избавить жителей Крыма от неискренней «заботы». Об этом 8 августа сообщает «РИА Новости».
Парламентарий отметил, что «внимание» украинского лидера подогревается только личными интересами «кучки изгоев». Бальбек подчеркнул, что крымчанам не нужна забота чужого президента и у них нет желания возвращаться к государству, устроившему блокаду полуострова.
«Слушая заявление Зеленского, складывается впечатление, что он не имеет доступа к объективным фактам — крымским татарам на российском полуострове спокойно и комфортно, они стали неотъемлемой частью российского общества», — завил депутат.
Бальбек обратил внимание на то, что в Крыму не наблюдается разобщения крымско-татарского народа. При этом, по его словам, полуостров после воссоединения с Россией покинула только небольшая группа экстремистов и радикалов, которые попали под запрет действующего законодательства.
7 августа на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре Зеленский заявил, что найдет путь, который якобы заставит «Россию уважать международное право», а также нормализует ситуацию в Черноморском регионе.
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. При этом Москва неоднократно указывала на законность и легитимность референдума.

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