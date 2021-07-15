В Госдуме призвали заблокировать вебинары НПО США по вмешательству в выборы

Комиссия Госдумы обнаружила попытки нежелательной организации, финансируемой из бюджета США, повлиять на ход избирательной кампании в России. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Выявленные материалы будет направлены в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с целью их блокировки, уточнил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев.

По его словам, нежелательная организация «Национальный демократический институт (НДИ) международных отношений», которая финансируется из бюджета США, организовывала в Финляндии вебинары и очные семинары для российских граждан, чтобы повлиять на избирательный процесс в РФ.

«Американская «Эн-Ди-Ай» проводила очные семинары в Финляндии, на которых они готовили наших граждан для участия в выборах — так называемых агентов влияния, для того чтобы внедриться в представительные органы власти. И помимо очных семинаров были еще — мы выявили — вебинары, которые проводятся в интернете», — заявил он по итогам совещания комиссии с участием представителей надзорных ведомств.

В ходе заседания было решено передать все полученные сведения в Генпрокуратуру и Роскомнадзор для того, чтобы ведомства «применили в отношении этих акций, этих вебинаров, сайтов, которые эти информационные ресурсы распространяют, действие законов, чтобы эти материалы были заблокированы», указал глава комиссии.

Он также отметил, что, согласно действующему законодательству, деятельность нежелательных организаций в стране запрещена, а все их материалы должны быть заблокированы. По словам Пискарева, после начала избирательной кампании в России активность зарубежных сил по вмешательству в российские выборные процессы не уменьшается.

«Наши депутатские полномочия истекают в сентябре, и, пока они не истекли, мы будем работать и внимательно отслеживать, что происходит в интернет-пространстве, с тем чтобы исключить иностранное влияние на наши избирательные процессы. Мы хотим защитить наших граждан от влияния извне, чтобы они принимали решение на основе своего собственного волеизъявления», — резюмировал он.

1 июля в Совете Федерации предостерегли международных наблюдателей от попыток вмешательства в выборы в Госдуму. По данным комиссии СФ по защите госсуверенитета, с началом избирательной кампании все чаще фиксируются информационные атаки на электоральные процессы со стороны иностранных СМИ и иноагентов. Так, в ходе мониторинга было выявлено, что под видом наблюдения за выборами планируются попытки дискредитации голосования.

21 июня президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.

17 июня российский лидер подписал указ о назначении выборов депутатов нижней палаты парламента на 19 сентября. В тот же день Госдума VII созыва провела последнее пленарное заседание, где парламентарии подвели итоги свой работы. Фракции дали разную оценку своей работе, однако были едины в том, что вся она была на благо избирателей. Депутаты провели 427 пленарных заседаний и рассмотрели 4,48 тыс. законопроектов с 2016 года.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.

Параллельно с выборами в ГД будут организованы региональные и муниципальные выборы.