В Госдуме призвали Украину выполнять Минские соглашения

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек рассказал в беседе с RT о важности выполнения условий Минских соглашений и формулы Штайнмайера для нормализации ситуации в Донбассе.

Бальбек выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский «ходит кругами вокруг чётко сформированных Минских соглашений».

«Его (Зеленского. — RT) окружение уже столько придумало планов по возвращению Донбасса — А, Б, В... что скоро азбуки не хватит. А проблема не решается. Это упорное нежелание выполнять Минские соглашения, к сожалению, в первую очередь вредит самой Украине», — заявил парламентарий.

Политик указал на необходимость выполнения формулы Штайнмайера, которая является важным фактором достижения мира в Донбассе.

Игнорирование формулы Штайнмайера и Минских соглашений, по мнению Бальбека, говорит о «политической нерешительности» Киева.

«Вместо того, чтобы, пусть и скрепя сердце, выполнить подписанный ей (Украиной. — RT) же самой документ, пытается найти другой выход из этой проблемы и каждый раз убеждается, что его нет», — заключил депутат.

Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на план А по урегулированию конфликта в Донбассе. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у него план Б в случае отсутствия прогресса по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.