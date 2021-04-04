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В Госдуме призвали Украину остановить боевые действия в Донбассе

04 апреля 2021, 19:15  •  179 • Политика
Заявления руководства Украины в отношении конфликта в Донбассе зашли далеко. Киеву необходимо выполнить минские договоренности и прекратить нагнетать обстановку в регионе, написал 4 апреля в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что от представителей Киева звучат призывы к запугиванию людей, а действия ведут к усилению напряжения в регионе. Настоящая причина гибели в Донецке ребенка, который был убит в результате удара, нанесенного украинским беспилотником, кроется в действиях Киева, уверен спикер ГД.
По мнению Володина, украинские политики не принимают на себя никакой ответственности в надежде на помощь зарубежных стран, но «не все, что выгодно для США, выгодно для Европы». Кроме того, сами США за последние семь лет не помогли украинской экономике.
«Если даже со своих партнеров по НАТО США берут плату за защиту, то с Украины потребуют тройную цену», — указал он.
Он призвал Киев сделать все для реализации минских соглашений.
«Заканчивайте нагнетать ситуацию на Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», — заключил политик.
Ранее в воскресенье мирный житель получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотного летательного аппарата, сообщили в самопровозглашенной Луганской народной республике.
Накануне в результате атаки окраины Донецка беспилотником погиб ребенок 2016 года рождения, пострадала женщина 1954 года рождения. Комментируя произошедшее, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Запад игнорирует преступления киевского режима, в очередной раз доказывая, что мир на Украине ему на самом деле не нужен.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом ответственность за ситуацию Киев возлагает на РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала к урегулированию.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске.

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