В Госдуме призвали россиянок не заниматься сексом с иностранцами во время Чемпионата мира

Настоящая сексуальная драма развернулась в Госдуме. Посмотреть на Чемпионат мира по футболу в Россию приедут тысячи гостей из Франции, Бразилии, Португалии и других стран. И вот над нашими женщинами нависла угроза! Иностранцы могут охмурить одиноких россиянок, которые ждут от заморских гостей искренней любви. На защиту русских красавиц встала депутат Госдумы Тамара Плетнева. Сказала сердито, но честно. Мол, не ведитесь, барышни, на залетных Донжуанов – они вас обманут. Так было и во времена Олимпиады в Москве в 1980-м году, по словам депутата, тогда выросло число матерей-одиночек.

Депутат Госдумы Тамара Плетнева.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребёнка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их, - рассказала Плетнева радиостанции "Говорит Москва".

А вот депутат Госдумы Виталий Милонов пошел дальше своей коллеги-коммунистки. Он и вовсе предложил запретить беспорядочные половые связи.

- Девушки, пока вы молодые, вы можете совершить огромную ошибку, - рассказал «КП» Милонов. – Не важно, какая национальность у человека. Не важно, в какой стране ему выдали паспорт. Надо ограничить беспорядочные половые связи. А кобели везде встречаются. Можно и в Москве встретить такого мерзавца. Будет заливать про любовь, сю-сю-мусю, а как ребенок родится – убежит так, что только пятки будут сверкать. И от алиментов, гаденыш, спрячется. Вот этих негодяев нужно вылавливать.

«РАЗГОВАРИВАТЬ НЕ ХОЧУ!»

Правда, в беседе с «КП» Плетнева открестилась от своего утреннего предложения.

КП: Здравствуйте, "Комсомольская правда" беспокоит...

Плетнева: Расскажите про девок наших, да?

КП: Если не сложно...

Плетнева: Я и говорю. Я человек открытый и искренний. Я рассказала одной с утра свое видение. Все извратили. Все! Я уже расистка оказалась. Больше я разговаривать с вами не хочу.

КП: А как все на самом деле звучало?

(Телефонные гудки)