В Госдуме призвали Польшу извиниться перед евреями и миром за искажение истории

Руководство Польши должно извиниться за антисемитские настроения в обществе и создание почвы для геноцида и холокоста перед Второй мировой войной. Такое мнение высказал 14 января спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии весенней сессии.

Он напомнил, что на территории Польши в сотнях концлагерей фашистская Германия истребила более 3 млн евреев, а также множество славян и военнопленных других национальностей.

«Во многом этому способствовала предвоенная атмосфера в Польше, и позиция руководства этой страны, которое подогревало антисемитские настроения в обществе и создавало почву для последующего геноцида, холокоста. За это сегодняшнее руководство Польши должно принести извинения евреям и всему миру», — цитирует Володина «РИА Новости».

Также спикер озвучил данные Минобороны России о потерях советских войск при освобождении Польши.

«В освобождении Польши принимали участие 3 млн 246 тыс. советских солдат и офицеров и около 80 тыс. солдат и офицеров 1-й армии Войска Польского», — сказал Володин.

Он напомнил, что несмотря на тяжелое время, СССР восстанавливал польские железные дороги, разрушенные во время войны. По словам Володина, на эти цели в 1944–1945 годах было израсходовано 211,335 млн рублей, или около 40 млрд рублей по нынешнему курсу.

Он добавил, что сейму Польши, проголосовавшему за резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, нужно изучить заявление 32-го президента США Франклина Рузвельта, который в апреле 1942 года признал лидирующую роль Советского Союза в борьбе с фашистской Германией, передает НСН. Володин заявил, что попытки ряда политиков переписать историю в своих интересах недопустимы, пишет REGNUM.

Также он подчеркнул, что руководству современной Польши необходимо знать, какой ценой была завоевана свобода для народа страны — ценой полумиллиона жизней советских солдат и офицеров.

13 января сообщалось, что Варшава официально не будет отмечать 75-летие освобождения от нацистов 17 января. В тот же день экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили русские.