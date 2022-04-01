В Госдуме призвали осуждающих Россию бюджетников покинуть посты

Бюджетники, высказывающиеся против России, должны уйти с руководящих должностей. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Государственная дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер», — написал он в своем в Telegram-канале.

Парламентарий также отметил, что предателями можно назвать артистов, которые убежали в другие страны, а «еще хуже — вещают оттуда с обвинительными высказываниями». По словам Володина, кто-то это делает в погоне за деньгами, а кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки.

«Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну. Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», — заключил спикер Госдумы.

Ранее в этот день опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал возросший уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину. За неделю с 21 по 27 марта 2022 года показатель одобрения деятельности президента на его посту составил 79,0% (прибавив +1,1 пункта по сравнению с предыдущим).

30 марта опрос ВЦИОМ показал, что число россиян, скорее поддерживающих специальную операцию по защите жителей Донбасса, составляет 76%, что выше на 11 п.п. по сравнению с результатами от 25 февраля. Доля не поддерживающих спецоперацию россиян сократилась на 10 п.п. и составила 15%.

23 марта политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова в беседе с «Известиями» выразила уверенность, что рост одобрения россиянами проведения спецоперации на Украине связан с адекватным объяснением им ее целей, достаточно интенсивной и массовой информационной поддержкой.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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