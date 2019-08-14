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В Госдуме призвали не навязывать депутатам Рады украинский язык

14 августа 2019, 23:24  •  57 • Украина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича о том, что русский язык не считается иностранным на Украине и члены парламента имеют право использовать его во время заседаний.
 
РИА Новости
 

«Это совершенно справедливая постановка вопроса. На Украине русский язык является родным для подавляющего большинства жителей, наши языки очень похожи между собой. В парламенте намного удобнее выступать на родном для себя языке. Если на Украине хотят, чтобы депутаты говорили ярко, откровенно и имели возможность чётко донести свою точку зрения до избирателей, им необходимо предоставить право выступать на русском языке. Думаю, среди депутатов Рады большинство тех, кто считает русский родным языком», — считает Морозов.

По его словам, в данном вопросе нельзя излишне политизировать ситуацию и «навязывать депутатам украинскую мову». 

«Было бы логично, если бы в Верховной раде предоставили возможность выступления на русском языке», — заключил депутат.

Ранее Шуфрич отметил, что русский язык не считается иностранным на Украине и члены парламента имеют право использовать его во время заседаний.

Он подчеркнул, что в случае необходимости секретариат Рады должен обеспечить перевод выступления депутатов на государственный язык.

14 августа новоизбранные депутаты Рады на подготовительном заседании устроили перепалку из-за выступления сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича на русском языке.

В частности, депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что выступление на русском нарушает украинское законодательство.

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