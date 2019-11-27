В Госдуме призвали наказывать за рекламу наркотиков в Сети реальными сроками

Депутат Госдумы, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко призвал ввести наказание в виде лишения свободы за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом он написал на своей странице в Instagram в среду, 27 ноября.

Ревенко напомнил, что ранее Госдума приняла закон, позволяющий блокировать сайты с подобным контентом, а президент России Владимир Путин поручил создать в МВД подразделения по борьбе с распространением и пропагандой наркотиков в интернете.

«Правительство сейчас разрабатывает законопроект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков в Сети. Сейчас это только штраф для физлиц в 5 тыс. рублей. Немыслимо! Люди, которые через рекламу подсаживают нашу молодежь на наркотики, должны сидеть. Их надо выковыривать из интернет-пространства и реально сажать», — полагает Ревенко.

Депутат выразил надежду, что законопроект правительства будет оперативно рассмотрен, отметив, что в данном вопросе «промедление в буквальном смысле смерти подобно».

В ноябре в МВД сообщили, что подразделения по борьбе с наркотиками в интернете появятся в ведомстве с 10 января 2020 года. Будет ли увеличен штат в связи с их созданием — неизвестно. В МВД также рассчитывают на ужесточение наказания за пропаганду веществ в Сети, ведь именно распространение информации влияет на «криминализацию сознания населения».