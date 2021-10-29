В Госдуме призвали Молдавию уйти от политизации в вопросе поставок газа

Молдавия в настоящее время идет по пути Украины, властям необходимо уйти от политизации газового вопроса. Об этом в четверг, 28 октября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя энергокризис в республике.

«Молдавия, к большому сожалению, идет по пути Украины. Вместо того чтобы заботиться о своей экономике и своих гражданах, их интересует то, как они выглядят на мировой площадке. Это связано с их так называемой программой «анти-Россия». Молдова хочет встроиться в эту ситуацию для того, чтобы получить какие-то дивиденды и преференции. Естественно, люди понимают, что зимой они останутся без тепла», — сказал он.

По словам политика, «Газпром» поступает правильно, выдвигая те требования, которое любое правительство должно выполнить, причем неважно, кто в настоящий момент находится у власти. Депутат указал на то, что предыдущий президент Молдавии Игорь Додон и его команда не продавали и не воровали газ, а просто его не оплачивали.

«Сегодня Молдове нужно при заключении соглашения сделать график погашения долгов, а не стараться втридорога на несколько месяцев оттянуть свою смерть. Необходимо уйти от политизации этой ситуации и перевести ее в сферу экономики и сферу защиты своих граждан. Если этого не будет, то люди будут замерзать и «возьмутся за вилы», — заключил Водолацкий.

Ранее в этот день спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал о том, что текущий газовый кризис в Молдавии стал ярким примером того, как некоторые страны хотят жить за счет поставок энергоносителей из России «на халяву».

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК выделит Молдавии €60 млн, чтобы страна могла справиться с энергетическим кризисом.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Москва не предъявляет Кишиневу политических условий для возобновления поставок газа Молдавии. Он добавил, что у страны есть «проблема долга» за газ перед Россией. Песков также напомнил, что «Газпром» предложил Кишиневу скидку на поставки этого энергоносителя.

Основным экспортером газа в Республику Молдова является «Газпром». При этом контракт на поставку топлива истек в конце сентября. Переговоры по газу между Молдавией и Россией проходили в Москве 21–22 октября и закончились безрезультатно.

«Газпром» прекратит поставки газа в эту страну с 1 декабря, если не будет подписан новый контракт. Газовый холдинг предлагал соглашение по рыночной цене со скидкой в 25% при условии, что Кишинев пообещает в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Молдавия, ссылаясь на отсутствие средств, настаивала на снижении цены на 50%.

Как отмечал директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин, отказ республики от российского газа может спровоцировать серьезный кризис внутри страны.

22 октября в Молдавии объявили режим ЧП сроком на 30 дней в связи с кризисом в энергетической сфере. Вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что государство проведет независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом», прежде чем признавать обязательства по ним.

25 октября молдавское правительство заявило, что госкомпания Energocom заключила контракт на пробную закупку 1 млн куб. м природного газа с польской PGNiG Supply & Trading (PST). Это стало первой покупкой природного газа не у России, а у альтернативного поставщика. Варшава разово поставила в Молдавию 1 млн куб. м газа 26 октября.