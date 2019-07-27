В Госдуме призвали Киев снять «глупую железнодорожную блокаду» Крыма

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Украине выгодно снятие железнодорожной блокады Крыма. Саму блокаду он назвал необдуманной ошибкой прежней власти. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает «РИА Новости».

Шеремет выразил надежду на снятие «глупой блокады», а также на то, что украинский лидер Владимир Зеленский повернется лицом к народу, выполнит предвыборные обещания и восстановит хорошие отношения с Россией.

Помимо этого он указал на то, что сам Крым полностью поддерживает идею восстановления сообщения.

«Мы видим, что процент украинских туристов из года в год растет, несмотря на все искусственные препятствия киевских властей на границе. Возобновление железнодорожного сообщения прежде всего выгодно самой Украине», — подчеркнул депутат.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны страны ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок на полуостров авиационным и железнодорожным транспортом.

Железнодорожную часть Крымского моста запустят в эксплуатацию ориентировочно 9–10 декабря 2019 года. Первые два поезда проедут по направлению Симферополь–Москва и Севастополь – Санкт-Петербург.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к России.