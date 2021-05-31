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В Госдуме призвали Белоруссию признать Крым российским
31 мая 2021, 03:30 • 80 • Политика
В интересах Белоруссии признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические отношения с полуостровом. Такое мнение в воскресенье, 30 мая, высказал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
«Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом», — цитирует его «РИА Новости».
Парламентарий выразил надежду на то, что Минск самостоятельно примет верное решение.
«Для Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан. Мы не давим на Белоруссию и хотим, чтобы они самостоятельно приняли для себя такое решение», — отметил Шеремет.
По мнению депутата, на фоне западных санкций Белоруссии также было бы выгодно сотрудничество с Крымом в области развития транспортных и туристических связей.
Накануне генеральный директор белорусского авиаперевозчика «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что для возобновления рейсов в Крым необходимо политическое признание полуострова российским.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным 27 мая сообщил, что республика призывает Россию восстановить полноценное авиасообщение и открыть для белорусской авиакомпании новые направления в России.
На саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Также в ЕС призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.
Ситуации предшествовал инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки воздушного судна его задержали.
Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в строгом соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва многократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
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