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В Госдуме призвали Байдена «не ерничать» из-за лесных пожаров

03 ноября 2021, 17:30  •  46 • Политика
США не стоит «ерничать» по поводу пожаров в России. Об этом в среду, 3 ноября, заявил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, комментируя высказывание президента США Джо Байдена на климатическом саммите в Глазго о том, что в РФ «горит тундра».
«В Америке пожары были осенью и еще будут. Думаю, что здесь паясничать не надо. И ерничать не надо, что горит», — отметил Харитонов.
По словам Харитонова, в России предпринимаются меры по борьбе с обозначенной Байденом проблемой. В частности, речь идет о борьбе с огнем на востоке Хабаровского края, где со 2 ноября увеличено число сотрудников экстренных служб, которые тушат возгорание в Ботчинском заповеднике на площади 5,5 тыс. га.
Также 3 ноября власти Приамурья заявили о завершении пожароопасного сезона в регионе. С 23 марта в субъекте было ликвидировано 230 природных пожаров на общей площади 86,8 тыс. га.
Необходимо учитывать, что у РФ гораздо больше территория, а также разные климатические условия, уточнил Харитонов, передает «РИА Новости».
Вряд ли Вашингтону стоит в этом случае оценивать лидерство КНР в мире, ведь авторитет Пекина находится на высоком уровне, отметил парламентарий, комментируя слова Байдена на саммите в Глазго о проблемах Китая.
Депутат добавил, что сейчас во всем мире продолжается борьба с COVID-19, по этой причине в КНР и РФ «введена жесткая дисциплина».
«Всё, что надо, (президент РФ. —Ред.) сказал, я слышал его выступление. И по лесоустройству, и по охране. Мы внутри (страны) знаем, что надо делать», — добавил Харитонов.
2 ноября президент США Джо Байден на климатическом саммите в Глазго заявил, что у российского лидера Владимира Путина можно наблюдать климатическую проблему в виде «тундры в огне».
В ходе саммита хозяин Белого дома принялся критиковать Пекин и Москву, обратив особое внимание на тот факт, что Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин не явились на мероприятие G20.
Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением оценил решение Владимира Путина и Си Цзиньпина отказаться от участия в климатическом саммите.
Отсутствовать на климатической конференции из-за внутриполитической ситуации были также вынуждены новый премьер Японии Фумио Кисида, а также президент Бразилии Жаир Болсонару.
Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов, заявил Владимир Путин 2 ноября, выступая на конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованием саммита COP26.
Глава государства добавил, что российские леса составляют около 20% лесных массивов мира и страна принимает энергичные меры по их защите.
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