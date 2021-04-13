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В Госдуме приняли закон о запрете изымать питомцев за долги

13 апреля 2021, 17:45  •  61 • Политика
Депутаты Госдумы РФ 13 апреля приняли в третьем чтении законопроект, которым запрещается изымать домашних животных у должников.
Сейчас в Гражданском процессуальном кодексе РФ содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Он будет дополнен животными, указанными в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Уточняется, что речь идет о тех животные, которые не используются в предпринимательской деятельности. В список включат собак, кошек и других питомцев.
«Как отмечал председатель ГД Вячеслав Володин, изъятие домашнего питомца — очень болезненное событие, поэтому поправки позволят предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное», — прокомментировали в пресс-службе Госдумы.
Авторами документа выступили председатели двух комитетов нижней палаты парламента Владимир Бурматов и Павел Крашенинников.
В январе 2021 года руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина предложила создать приюты для конфискованных животных за счет бюджетных средств. Проблема конфискации из-за ненадлежащего содержания наиболее актуальна для диких животных, которых сложно разместить в существующих питомниках, отметила она.
12 апреля в Госдуму внесли законопроект о праве кабмина устанавливать требования о посещении предприятий общепита и магазинов гражданам с животными. Как говорится в законопроекте, многие владельцы мелких пород собак берут их с собой в кафе, рестораны и супермаркеты. Животные загрязняют тележки и корзинки продуктами своей жизнедеятельности, что провоцирует конфликтные ситуации.

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