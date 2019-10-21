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В Госдуме пригрозили западным СМИ серьезными штрафами

21 октября 2019, 13:24  •  12 • Политика
В Госдуме разработали поправки в законодательство, которые касаются иностранных СМИ. Теперь за нарушение дня тишины во время выборов зарубежные медиа отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей.
Эта мера будет касаться изданий, имеющих регистрацию за рубежом. По словам главы комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василия Пискарева, к таким СМИ относятся «Радио Свобода», «Голос Америки», интернет-издания «Медуза» и «МБХ медиа», а также телеканалы «Настоящее время» и Русская служба Би-би-си.
Введение подобных штрафов может стать весьма действенной мерой.
«Такой подход вполне может быть эффективным, потому что именно иностранные СМИ пользовались этим пробелом в законодательстве, считая, что они не должны выполнять требования, установленные для российских изданий», — считает политолог Дмитрий Фетисов.
Он отметил, что штрафы действительно могут нанести серьезный ущерб экономическим показателям западных СМИ.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины

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