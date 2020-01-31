В Госдуме пригрозили тюремными сроками за допинг директорам спортшкол и хореографам

Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодёжи Дмитрий Свищев разработал законопроект, в котором предлагается ужесточить уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга или других запрещенных веществ. Об этом пишет "Парламентская газета".

Речь идет о внесении изменений в статьи 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса. Сейчас к ответственности могут привлечь тренеров, специалистов в области здоровья или физкультуры.

Однако парламентарий предлагает расширить перечень, дополнив его пунктом "иные лица", под которыми понимаются начальники команд, директора спортшкол, хореографы. Наказание для них должно составить до пяти лет лишения свободы.

Как подчеркнул Свищев, практика показала, что в некоторых случаях такие лица могут заставить спортсмена принять допинг без ведома самого человека. Однако привлечь к наказанию их практически невозможно.

Документ был передан в кабмин и Верховный суд России. После получения отзывов его внесут на рассмотрение в Госдуму.