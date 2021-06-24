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В Госдуме предупредили об ответных действиях на резолюцию ПАСЕ по Крыму
24 июня 2021, 17:00 • 342 • Политика
ПАСЕ призвала Россию не применять своё законодательство в Крыму, а использовать украинское. Председатель Госдумы предупредил об ответных мерах.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утверждает, что России не следует применять в Крыму её законодательство, а использовать законы Украины. Резолюцию прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Прежде всего он указал, что документ был подготовлен депутатом из Исландии Сунной Эварсдоттир, которая ни разу не бывала в Крыму и не общалась с местными жителями. В своём докладе она обвиняет Россию в ущемлении крымских татар, которые якобы лишены возможности получать образование на родном языке и участвовать в принятии решений. Это демонстрирует, что она совершенно не в курсе, как обстоят дела на полуострове.
- отметил председатель Госдумы в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что за 23 года, что Крым был в составе Украины, ничего подобного и близко не было. Более того, это не Москва, а Киев принял закон об образовании, сократив преподавание в школах на языках национальных меньшинств и предусмотрев переход исключительно на украинский. Потом появился дискриминационный законопроект о коренных народах, возмутивший не только Россию, но и Румынию, Венгрию, Молдову, другие страны ЕС.
- подчеркнул Вячеслав Володин.
Он добавил, что ПАСЕ такими резолюциями всё больше дискредитирует себя. И если в ПАСЕ не изменят свой подход к делу и не начнут руководствоваться фактами, а не политической конъюнктурой, то в ближайшей перспективе организация отомрёт как ненужный придаток Совета Европы.
Председатель Госдумы пообещал, что на встрече 29 июня с председателем парламента Исландии обязательно поднимет вопрос о необъективной и оскорбительной резолюции исландского парламентария, которая представила ложную информацию, исказила реальную ситуацию. Володин считает подобные действия недружественным шагом и намерен поставить перед МИД вопрос о запрете для въезда в Россию для подготовившего документ политика.
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