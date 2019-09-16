В Госдуме предсказали отставку Помпео за "безответственные высказывания"

Президент США Дональд Трамп может уволить госсекретаря Майка Помпео за попытку стравить Саудовскую Аравию и Иран. Такое мнение РИА ФАН высказал депутат Государственной Думы Адальби Шхагошев.

Ранее стало известно о том, что беспилотники хуситов атаковали компанию Saudi Aramco, в результате чего начался пожар на двух НПЗ. В итоге мировые цены на нефть подскочили сразу на 10%. Это связано со снижением добычи нефти в Саудовской Аравии на 50% (5% глобального рынка).

Майк Помпео обвинил в происходящем Иран.

Комментируя ситуацию, Шхагошев отметил, что у американского дипломата нет никаких весомых доказательств, что не мешает ему делать безосновательные заявления по Ближнему Востоку. И это может не понравиться Трампу.

"Дональд Трамп может отправить госсекретаря США вслед за Джоном Болтоном, который также отличался резкими, но безответственными высказываниями", - пояснил парламентарий.