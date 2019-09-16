|
В Госдуме предсказали отставку Помпео за "безответственные высказывания"
16 сентября 2019, 18:09 • 61 • Политика
В Госдуме России предсказали отставку госсекретаря США Майка Помпео за "безответственные высказывания". Речь идет о ситуации вокруг Саудовской Аравии.
Президент США Дональд Трамп может уволить госсекретаря Майка Помпео за попытку стравить Саудовскую Аравию и Иран. Такое мнение РИА ФАН высказал депутат Государственной Думы Адальби Шхагошев.
Ранее стало известно о том, что беспилотники хуситов атаковали компанию Saudi Aramco, в результате чего начался пожар на двух НПЗ. В итоге мировые цены на нефть подскочили сразу на 10%. Это связано со снижением добычи нефти в Саудовской Аравии на 50% (5% глобального рынка).
Майк Помпео обвинил в происходящем Иран.
Комментируя ситуацию, Шхагошев отметил, что у американского дипломата нет никаких весомых доказательств, что не мешает ему делать безосновательные заявления по Ближнему Востоку. И это может не понравиться Трампу.
"Дональд Трамп может отправить госсекретаря США вслед за Джоном Болтоном, который также отличался резкими, но безответственными высказываниями", - пояснил парламентарий.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 сентября 2019, 08:09
|
13 сентября 2019, 02:09
|
11 сентября 2019, 11:24
|
13 сентября 2019, 13:39
|
14 сентября 2019, 20:39
|
11 сентября 2019, 04:54
|
14 сентября 2019, 01:09