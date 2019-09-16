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В Госдуме предсказали отставку Помпео за "безответственные высказывания"

16 сентября 2019, 18:09  •  61 • Политика
В Госдуме России предсказали отставку госсекретаря США Майка Помпео за "безответственные высказывания". Речь идет о ситуации вокруг Саудовской Аравии.
Президент США Дональд Трамп может уволить госсекретаря Майка Помпео за попытку стравить Саудовскую Аравию и Иран. Такое мнение РИА ФАН высказал депутат Государственной Думы Адальби Шхагошев.
Ранее стало известно о том, что беспилотники хуситов атаковали компанию Saudi Aramco, в результате чего начался пожар на двух НПЗ. В итоге мировые цены на нефть подскочили сразу на 10%. Это связано со снижением добычи нефти в Саудовской Аравии на 50% (5% глобального рынка).
Майк Помпео обвинил в происходящем Иран.
Комментируя ситуацию, Шхагошев отметил, что у американского дипломата нет никаких весомых доказательств, что не мешает ему делать безосновательные заявления по Ближнему Востоку. И это может не понравиться Трампу.
"Дональд Трамп может отправить госсекретаря США вслед за Джоном Болтоном, который также отличался резкими, но безответственными высказываниями", - пояснил парламентарий.

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