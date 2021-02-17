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В Госдуме предостерегли Украину и НАТО от блокады Крыма

17 февраля 2021, 12:40  •  72 • Украина
Если НАТО и Украина попытаются взять Крым в блокаду, многие страны просто перестанут существовать. Об этом в комментарии ФАН заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Блокада Крыма

НАТО готовится в конце весны или начале лета провести крупнейшие военные учения вблизи Крыма и Калининграда. Информацию об этом подтвердил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.
В то же время украинский Telegram-канал «Черговий ООС» сообщил, что солдаты Североатлантического альянса «будут разыгрывать план «расширения» Сувалкского коридора за счет территории Белоруссии и Калининградской области».
«На юго-востоке — изоляцию Крыма от остальной территории России», — говорится в сообщении.
По мнению автора канала, украинские власти ожидают «окончательный срыв перемирия и переход к активным боевым действиям в Донбассе» именно в конце весны. В таком случае, считает он, Россия не «рискнет» вмешаться, когда на территории Украины «будет многотысячный контингент НАТО».

Удар будет сокрушительный

Как отметил Юрий Швыткин, проведение такого рода военных учений в определенной степени является агрессией в отношении нашего государства. Политик выразил сожаление, что НАТО и Украина вынашивают подобные идеи.
«Их народы становятся заложниками подобной политики, потому что в случае нанесения ответного удара, а он будет сокрушительный, многие государства просто перестанут существовать. Они это должны понимать. Здесь не будет какой-то локальности и избирательности нанесения удара. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Эти слова Александра Невского должны знать и Украина, и руководители стран блока НАТО. Без внимания подобные учения Россия не оставит», — пояснил Юрий Швыткин.
Он обратил внимание, что группировка, которая находится и в Крыму, и в Калининграде достаточная для сдерживания угрозы. Боевая подготовка идет в интенсивном порядке, и она носит исключительно оборонительный характер.
В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
 
 
Автор: Максим Вручный

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