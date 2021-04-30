В Госдуме предостерегли США от попыток оказать давление на Россию

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела страны Василий Пискарев в пятницу, 30 апреля, заявил, что Россия не приемлет попытки внешнего вмешательства в свое информационное пространство.

По его словам, подобные попытки будут пресекаться в соответствии с действующим российским законодательством.

«США должны твердо уяснить, что Россия не приемлет попытки повлиять извне на свое информационное пространство и использовать подконтрольные Западу СМИ для вмешательства во внутренние дела нашей страны», — цитирует Пискарева официальный Telegram-канал комиссии.

Вместо угроз и попыток давить на Москву Вашингтону следует объяснить финансируемым им организациям их обязанность соблюдать российские законы, подчеркнул Пискарев.

По его словам, «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом), финансируемое Штатами, систематически нарушает законодательство РФ и игнорирует решения судов страны.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела страны уже не раз фиксировала в деятельности радиостанции и связанных с ней медиаресурсов факты не только оправдания экстремистской деятельности и призывов к незаконным акциям, но и пропаганды наркотиков и фейков о коронавирусе, уточнил Пискарев.

Кроме того, по его словам, в материалах были зафиксированы и попытки переписывания истории, в том числе искажение причин и итогов Великой Отечественной войны.

Такое заявление депутат сделал после того, как накануне глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что США ответят Москве на предпринимаемые шаги по прекращению работы финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (РСЕ/РС, признана в РФ СМИ-иноагентом).

Он также обвинил Россию в «нетерпимости» к внешним взглядам.

7 апреля вступили в силу судебные решения о привлечении к административной ответственности ООО «РСЕ/РС» и его генерального директора за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента. Общая сумма штрафов по 20 вынесенным постановлениям составила 5,5 млн рублей, на их выплату дали два месяца.

Как рассказали ТАСС в середине апреля в Роскомнадзоре, сумма штрафов за отсутствие маркировки СМИ-иноагента, наложенных на «Радио Свобода», составила 79,2 млн рублей. В отношении РСЕ/РС и его гендиректора составлено 390 протоколов об административном правонарушении. В силу вступило 40 постановлений, общая сумма штрафов по ним составляет 11 млн рублей.

По закону «О средствах массовой информации» материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иностранного агента, могут размещаться в России только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении «Радио Свобода» были составлены протоколы.