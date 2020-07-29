Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанны...
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
Зарубежные СМИ и их читатели о параде ВМФ России
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в ...
Главная / Политика

В Госдуме предложили запретить суррогатное материнство в РФ для иностранцев

29 июля 2020, 03:05  •  17 • Политика
В России предложили ограничить оказание услуг суррогатного материнства, разрешив оказывать их только гражданам страны, которым она необходима по состоянию здоровья. С такой инициативой выступила во вторник, 28 июля, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе онлайн-конференции.
«Анализируя ситуацию с законом об охране здоровья, там есть норма о суррогатном материнстве, но, на мой взгляд, в ней нет главного. Россия не может и не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан. Поэтому, конечно, в законе должна быть четко отфиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям, по состоянию здоровья и только гражданам РФ», — сказала она.
В качестве обоснования принятия таких поправок Яровая напомнила о случаях торговли детьми от суррогатных матерей.
«Это свидетельство того, что, наверное, в законодательстве все-таки недостаточно инструментария, который бы позволил не переходить эту грань и не превращать решение для некоторых семей жизненно важного вопроса в плоскость криминала и абсолютно противоправного, циничного и бесчеловечного действия», — заключила вице-спикер Госдумы.
16 июля СК попросил арестовать четырех акушеров по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. За день до этого Басманный суд уже отправил в СИЗО четырех врачей, обвиняемых в торговле младенцами в Москве.
До этого, в январе 2020 года, в квартире в подмосковном Одинцово нашли тело младенца. Ребенок появился на свет с врожденной патологией, и его мать решила отдать новорожденного фирме, занимавшейся суррогатным материнством. Но ребенок оказался не в руках врачей, которые могли бы спасти ему жизнь, а в подпольной передержке, где никто не мог оказать ему помощь. В итоге вскоре младенец умер. В импровизированном приюте помимо погибшего ребенка находилось еще трое детей. Их отправили на обследования. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
28 июля 2020, 21:05
Пашинян в ответ на претензии Симоньян указал на "важный нюанс": "В России должны понять"
28 июля 2020, 21:05
Помолитесь за Донбасс: Зеленский использует раскольников в своих интересах
28 июля 2020, 23:05
Неудобное совпадение: Насмешка Google показала истинное отношение к русским пользователям
29 июля 2020, 01:05
Генеральный прокурор "взорвал" США: "Российское вмешательство - фальшивка"
29 июля 2020, 01:05
Россию показательно заставили жить по законам США
28 июля 2020, 23:05
В Госдуме решили разобраться, кого можно считать телохранителем
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2020, 09:05
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную причину крушения"
27 июля 2020, 12:05
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
26 июля 2020, 06:05
Нейтралитет России стал неожиданностью для армян и азербайджанцев
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в крае
25 июля 2020, 00:05
"Русский стиль", "Это безумие!": Иностранцев поразил полёт "Прогресс МС-15" к МКС
24 июля 2020, 03:05
"Заражали нетипичными болезнями": Украинские депутаты требуют от СБУ открыть дело на лаборатории США
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.