В Госдуме предложили запретить суррогатное материнство в РФ для иностранцев

В России предложили ограничить оказание услуг суррогатного материнства, разрешив оказывать их только гражданам страны, которым она необходима по состоянию здоровья. С такой инициативой выступила во вторник, 28 июля, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе онлайн-конференции.

«Анализируя ситуацию с законом об охране здоровья, там есть норма о суррогатном материнстве, но, на мой взгляд, в ней нет главного. Россия не может и не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан. Поэтому, конечно, в законе должна быть четко отфиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям, по состоянию здоровья и только гражданам РФ», — сказала она.

В качестве обоснования принятия таких поправок Яровая напомнила о случаях торговли детьми от суррогатных матерей.

«Это свидетельство того, что, наверное, в законодательстве все-таки недостаточно инструментария, который бы позволил не переходить эту грань и не превращать решение для некоторых семей жизненно важного вопроса в плоскость криминала и абсолютно противоправного, циничного и бесчеловечного действия», — заключила вице-спикер Госдумы.

16 июля СК попросил арестовать четырех акушеров по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. За день до этого Басманный суд уже отправил в СИЗО четырех врачей, обвиняемых в торговле младенцами в Москве.

До этого, в январе 2020 года, в квартире в подмосковном Одинцово нашли тело младенца. Ребенок появился на свет с врожденной патологией, и его мать решила отдать новорожденного фирме, занимавшейся суррогатным материнством. Но ребенок оказался не в руках врачей, которые могли бы спасти ему жизнь, а в подпольной передержке, где никто не мог оказать ему помощь. В итоге вскоре младенец умер. В импровизированном приюте помимо погибшего ребенка находилось еще трое детей. Их отправили на обследования. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми».