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В Госдуме предложили запретить работу коллекторов

21 января 2020, 14:54  •  77 • Политика
В Госдуме задумались о запрете деятельности коллекторских агентств. Как пишет 21 января «Российская газета», соответствующий проект закона будет рассмотрен нижней палатой парламента в ближайшее время.
Законопроект, который есть в распоряжении издания, называется «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником», одним из его авторов стал член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Сергей Вострецов.
Он напомнил, что в последнее время россияне всё чаще жалуются на действия коллекторов. Так, за период с января по октябрь 2019 года число жалоб увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
По его словам, взыскатели просроченной задолженности используют угрозы и шантаж, оказывают психологическое давление, а микрофинансовые организации незаконно передают коллекторским агентствам права взыскания по потребительским займам с персональными данными третьих лиц. Правоохранители на жалобы граждан зачастую не реагируют.
«Указанные обстоятельства демонстрируют, что рынок коллекторских услуг по-прежнему остается криминализированным, а предпринятые на федеральном уровне меры по его регулированию до сих пор не привели к изменению ситуации», — указал Вострецов.
Он порекомендовал банкам и микрофинансовым организациям тщательнее выбирать заемщиков, чтобы потом не выбивать деньги любыми доступными способами. Также он предложил запретить кредиторам привлекать иных лиц для оказания воздействия на должников и возврата средств.
Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность. Там подчеркивали, что взыскатели игнорируют ограничительные меры, принятые парламентом. Для взаимодействия с должниками в Минюсте предлагали узаконить роботов-коллекторов и использовать их не более раза в сутки и двух раз в неделю.
В Национальной ассоциации коллекторских агентств в декабре рассказывали, что больше всего просрочек зафиксировано по автокредитам и по кредитным картам. Там отмечали, что россиянам тяжело планировать семейный бюджет, и рассказывали, как не залезть в долги в новом году.

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