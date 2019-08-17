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В Госдуме предложили заменить крымские химзаводы на предприятия ОПК
17 августа 2019, 13:24 • 127 • Политика
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил поэтапно закрыть химические заводы на севере полуострова и заменить их кластером предприятий, специализирующихся на оборонзаказах. Об этом он заявил 17 августа.
«Химические предприятия на севере Крыма выпускают уникальный продукт, который важен и конкурентоспособен в мире. Я понимаю, что эти предприятия градообразующие, но все-таки считаю, что мы должны рассмотреть вопрос постепенного сворачивая химических производств на полуострове», — цитирует его агентство «РИА Новости».
По словам депутата, в военно-промышленном комплексе обычно задействовано «огромное количество персонала», которое будет сравнимо с количеством рабочих мест на существующих сегодня химпроизводствах.
На данный момент на севере полуострова находится несколько крупных химических заводов, среди которых Крымский содовый завод, Бромный завод и «Титан», на котором в сентябре 2018 года произошел химический выброс.
После инцидента предприятие полностью остановило работу до проведения модернизации и инвентаризации процесса производства, чтобы он не приносил ущерба экологии.
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